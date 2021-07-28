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موقف غريب لسوداني داخل المسجد
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131216
منذ 13 دقيقة
سبحان من وقاه ..
.. بعدين هو ماصلى .. والله اعلم ، بحسن صلاته من بطلانها ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ع. س. ع
ههههههه صفر آسيا وثلاثة دوري وتبية يحترمك
ناصر حلزاء
والممثل السوري تمثيله مش ولا بد والواجب يشجعه لاكن العرب طبعهم التهكم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاه .. .. بعدين هو ماصلى .. والله اعلم ، بحسن صلاته من بطلانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
اسحلووهم ..
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