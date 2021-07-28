الهلال يواصل تدريباته في معسكره الإعدادي بالنمسا.. "صور"

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في النمسا، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران على جمل تكتيكية متنوعة وتدريبات التسديد والكرات العرضية ومناورة فنية، حيث شارك الكولومبي جوستافو كويلار في التدريبات الجماعية وذلك بعد وصوله يوم أمس لمقر المعسكر.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، كما يجري الفريق يوم غد الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.