ماجد العريني يقدم اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة لجنة الانضباط

ماجد محمد (صدى):
وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء على قبول الاعتذار الذي تقدم به رئيس لجنة الأخلاق والانضباط ماجد بن ناصر العريني، عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.
وجاء ذلك بناءً على ظروفه الخاصة حيث سينتهي مهام عمله في اللجنة رسميًا في الاول من أغسطس المقبل.
وقدم رئيس الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره ل "العريني" على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
ومن المقرر أن يعيد الاتحاد تشكيل اللجنة على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للمادة ١١ من المادة الثالثة والعشرين.