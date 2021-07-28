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"البيئة" تكشف عن أسباب محاولة بعض الإبل أكل ونهش قدمه "فيديو"

منذ ساعتين
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"البيئة" تكشف عن أسباب محاولة بعض الإبل أكل ونهش قدمه "فيديو"

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن سبب محاولة أكل  بعض الإبل لقدمه، قائلة:"وجود طفيليات داخلية في الرأس تسبب ألم ومضايقة للحيوان، مما يدفعه لإحداث احتكاك لتجاوز الأزمة".

وأشارت وزارة البيئة إلى وجود طفيليات خارجية أو جسم غريب في قدمه؛ محاولاً التخلص منها عن طريق نهش المنطقة الموجود بها هذه الطفيليات.

ولفتت إلى احتمالية وجود بعض الأمراض المعدية المسببة أعراضًا عصبية تظهر على الحيوان ومن ضمنها النهش وعدم الراحة.

ودعت وزارة البيئة لضرورة مراجعة أقرب فرع أو مكتب أو وحدة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لتشخيص هذه الحالة عن طريق طبيب بيطري متمرس.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
الإبل
الحيوان
أكل
طفيليات داخلية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131216
منذ 37 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ع. س. ع
ههههههه صفر آسيا وثلاثة دوري وتبية يحترمك
ناصر حلزاء
والممثل السوري تمثيله مش ولا بد والواجب يشجعه لاكن العرب طبعهم التهكم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من وقاه .. .. بعدين هو ماصلى .. والله اعلم ، بحسن صلاته من بطلانها ..
ابو محمد 😎 ✍️
اسحلووهم ..

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