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ورش عمل بعنوان "وجهٌ طليق ولسانٌ لين" بفرع وزارة البيئة بعسير

منذ 13 ساعة
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ورش عمل بعنوان "وجهٌ طليق ولسانٌ لين" بفرع وزارة البيئة بعسير

عسير (صدى):
وفق التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير, أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ،ورشة عمل بعنوان "وجـــه طــلـيــق ولـســان لـيــن" والتي تهدف الى توعية منسوبي الفرع بأهمية المظهر واللباس الحسن في جميع الأحوال والمناسبات حتى المعتادة منها, كذلك اهمية حسن الوفادة والملـقـى الحـسن, وايضا الحفاظ على الهوية في مكان العمل, وتمثيل فرع الوزارة بما يليق سواء داخل مقر العمل او خارجه.

من جهة اخرى قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني بتكريم الاستاذ سامي السهلي مدير ادارة التميز المؤسسي وبقية اعضاء الادارة بالفرع وذلك نظير تميزهم في اداء عملهم, وأكد الويمني حرصه على تكريم كافة الموظفين المميزين في الفرع, كون ذلك حافزا مهما لهم لمواصلة اداء العمل المميز, فيما اكد المكرمون سعادتهم بهذه البادرة الغير مستغربه من المهندس الويمني, والتي تدفعهم بالتأكيد لتقديم المزيد من الجهد والعطاء ليكونوا عند ثقة المسئولين.

 

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