الصحة العالمية تنصح بعدم تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا 

وكالات (صدى):
نصحت منظمة الصحة العالمية، بعدم تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا.
ومن جانبها، أوضحت مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبرايان، أنه لا تتوافر حاليًّا معلومات كافية لتصدير نصيحة حول هذه المسألة.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح تلقي جرعات معززة من أي لقاح معتمد ضد فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة، مبينة أن بعض الدول بدأت أن تنصح بتلقي الجرعات المعززة، ولذلك ندعوها إلى الاعتماد على البيانات.