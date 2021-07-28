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بالفيديو.. وزارة الاتصالات: سياستنا واضحة للجهات الحكومية في استخدام التقنية

منذ 3 ساعات
1483
بالفيديو.. وزارة الاتصالات: سياستنا واضحة للجهات الحكومية في استخدام التقنية

الرياض (صدى):
أكد هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، نائب وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، أن سياسة الوزارة واضحة للجهات الحكومية في استخدام التقنية.

وقال "هيثم" في كلمته بالمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن الوزارة جزء من السياسة الوطنية الرقمية برئاسة مجلس الوزراء والذي يوضح الأطر.

وأضاف: "عندما نتحدث عن الاقتصاد الرقمي ومن خلال سلسلة القيمة حتي نصل إلى رواد الأعمال، وبدأنا بسياسة العرض والطلب وكان هذا جزء من جهود التحفيز ومتعلق بالسياسة الإلكترونية".

كما أكد أنه تم النظر أيضًا إلى السياسات والتشريعات لنتأكد أنها متوافقة رقميًا لنحفز ونطور السوق الرقمي.

 

التقنية
الاتصالات وتقنية المعلومات
التشريعات
المنتدى السعودي
الثورة الصناعية

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