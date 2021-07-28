نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

منذ 3 ساعات
1572
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران.

وأوضح مركز الأرصاد:"يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة".

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما أن الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

المملكة
حالة الطقس
الأمطار الرعدية
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوركان
‏لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
قولة القايل // حدعوها بقولهم ( بنوته ) ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
طارت الطيارة
والمنتخب الاولومبي للخلف اربع سنين ⚽⚽⚽
ع. س. ع
إلى مزيد من الفشل والمجاملات والمحسوبيات على حساب الكرة السعودية كيف تريدوننا أن نساند منتخبنا بقيادة سعد الفقري السمسار النصراوي لن اتابعة ابدا حتى...

أخر الأخبار

إلهام الفضالة تقاضي 3 مشاهير بسبب إساءتهم لها بعد زواجها من شهاب جوهر
إلهام الفضالة تقاضي 3 مشاهير بسبب إساءتهم لها بعد زواجها من شهاب جوهر
منذ 6 دقائق 148
الرئاسة التونسية: لا مجال للعودة عن حرية الإعلام والتعبير
الرئاسة التونسية: لا مجال للعودة عن حرية الإعلام والتعبير
منذ 30 دقيقة 1268
تشيلسي يتعاقد مع حارس فولهام
تشيلسي يتعاقد مع حارس فولهام
منذ 31 دقيقة 1185
القبض على مواطنين اعتديا على عاملين في محطات وقود بحائل
القبض على مواطنين اعتديا على عاملين في محطات وقود بحائل
منذ 51 دقيقة 1251
افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي
افتتاح أول محطة سفن كروز في ميناء جدة الإسلامي
منذ ساعة 1401
مجلس المسؤولية يوزع 4 آلاف "مروحة هوائية" على الحجاج وأبطال الأمن
مجلس المسؤولية يوزع 4 آلاف "مروحة هوائية" على الحجاج وأبطال الأمن
منذ ساعة 1288
الهلال يواصل تدريباته في معسكره الإعدادي بالنمسا.. "صور"
الهلال يواصل تدريباته في معسكره الإعدادي بالنمسا.. "صور"
منذ ساعة 1248
النيابة العامة: المماطلة في الوفاء بحقوق مشتري الوحدات العقارية جريمة موجبة التوقيف
النيابة العامة: المماطلة في الوفاء بحقوق مشتري الوحدات العقارية جريمة موجبة التوقيف
منذ ساعة 1464
ماجد العريني يقدم اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة لجنة الانضباط
ماجد العريني يقدم اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة لجنة الانضباط
منذ ساعتين 1493
ناصر الدعجاني ينضم رسميًا للقادسية
ناصر الدعجاني ينضم رسميًا للقادسية
منذ ساعتين 1426