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كورونا تؤثر على مستويات الذكاء والإدراك

منذ 4 ساعات
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كورونا تؤثر على مستويات الذكاء والإدراك

أميرة خالد (صدى):
كشفت بحث جديد تم اجرائه ونشره في مجلة علمية أن تأثيرات فيروس كورونا بعد التعافي قد تمتد لمستويات الإدراك والذكاء.

وأبرز البحث أن الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس يحصلون على درجات أقل في اختبارات الذكاء مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا به.

وأوضحت النتائج أيضًا أن الإصابة بفيروس كورونا يؤدي إلى انخفاض كبير في القدرة الإدراكية، خاصة بين أولئك الذين يعانون من مرض أكثر خطورة.

كما لاحظ الباحثون وجود قصور في المهام التي تتطلب التفكير والتخطيط وحل المشكلات، حيث ارتبط مستوى ضعف الأداء المعرفي أيضاً بمستوى شدة المرض.

ولم يصل الباحثون إلى الرابط بين الإصابة وانخفاض مستوى الإدراك، وأشاروا إلى أنهم لا يعرفون أيضاً إلى متى قد يستمر تأثير ذلك.

 

المصابين
المرض
فيروس كورونا
الإدراك
مستوى الذكاء

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