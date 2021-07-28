منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا

وكالات (صدى):
تحدثت الشابة المالية "حليمة" عن كيفية إنجابها لتسعة توائم لتتخطى بذلك الرقم القياسي الذي حققته نادية سليمان التي أنجبت 8 أطفال في الولايات المتحدة في عام 2009.
وكان الأطباء قد توقعوا أن تنجب المرأة 7 توائم فقط، لكنهم تفاجئوا عند الولادة بوجود طفلين آخرين ليصبح عدد الأطفال 9 أطفال.
وذكرت الأم أنها شعرت عند الولادة كأن تيار من الأطفال ينزلون منها، مضيفة أن الأطفال يستهلكون 100 حفاض يوميًا و6 لترات حليب يوميًا، وفقا لـ ”ديلي ميل“.
وأضافت أنها تعيش في مالي لكنها انتقلت لمستشفى مغربي لكي تتلاقى رعاية صحية من أجل حملها، مشيرة إلى أن زوجها لم يستطيع أن يسافر معها نظرا لقيود السفر بسبب كورونا.
وأشارت البالغة من العمر 26 عاما ان لديها طفلة بعمر عامين ونصف، وأنها تعيش في مالي في منزل مكون من 3 غرف نوم فقط، مضيفة أنها تبحث مع زوجها البالغ من العمر 35 عاما عن طرق لاستيعاب جميع الأطفال الجدد، فيما أكد الطبيب المشرف على عملية ولادتها أن الأطفال بحالة صحية جيدة، وبعضهم لا يحتاج لعناية مركزة.
أقر أ أيضا