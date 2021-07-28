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وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً

منذ 28 دقيقة
1215
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً

الرياض (صدى):
استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم معالي رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم جوليا جيلارد ، وذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025 م التي تستضيفها العاصمة البريطانية "لندن".

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك، والجهود المكثفة للمساهمة في تطوير التعليم على الصعيد الدولي، ومناقشة محاور أعمال القمة، والإشادة بالدور السعودي في دعم برامج التعليم.

كما تناول الجانبان تعزيز علاقة المنظمة "GPE" بالصندوق السعودي للتنمية، لما يقوم به الصندوق من مشاريع في قطاع التعليم في مختلف دول العالم، إضافة إلى التعاون بين المنظمة"GPE" ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع التعليم، كذلك إبراز دور المملكة في دعم المنظمات الدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم مثل اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، والملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور أمل فطاني.

المملكة
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
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ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
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