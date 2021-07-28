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شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

منذ 40 دقيقة
1324
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد عن استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية.والتشطيبات المعمارية.

وتم إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت 60 ترخيصاً، من أجل الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج المبارك بمسطح إجمالي 519,149 متراً مربعاً.

وأشارت الوكالة أيضًا لاستكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة، وفقًا لما جاء بموقع "العربية".

ويستفيد قاصدي بيت الله الحرام من هذه التوسعات المباركة وخدماتها خلال موسم العمرة، وفقا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية.

 

المسجد النبوي
بيت الله الحرام
موسم العمرة
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
التوسعة الثالثة

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
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وغدان شياطين ..

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