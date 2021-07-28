نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

منذ 11 ساعة
1068
أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

عطاالله العمراني (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج ، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي ، وذلك بمنزل سموه في مدينة أملج .

وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مهنأً إياهم بعيد الأضحى المبارك .

ونوه سموه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي ، مشيراً سموه بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 ، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - ايده الله - شخصيا ، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي احدث نقلة حضارية كبيرة ومايقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات أملج ولرجال الأعمال والشركات ، سائلا سموه في الختام المولى عز وجل أن يظيم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

أخر الأخبار

منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منذ 8 دقائق 1146
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
منذ 28 دقيقة 1205
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
منذ 40 دقيقة 1319
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
منذ 40 دقيقة 453
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
منذ 58 دقيقة 1263
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
منذ ساعة 1745
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
منذ ساعة 1435
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
منذ ساعة 1307
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
منذ ساعة 10139
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
منذ ساعة 1349