أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

عطاالله العمراني (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج ، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي ، وذلك بمنزل سموه في مدينة أملج .
وفي بداية اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مهنأً إياهم بعيد الأضحى المبارك .
ونوه سموه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي ، مشيراً سموه بما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 ، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - ايده الله - شخصيا ، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي احدث نقلة حضارية كبيرة ومايقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات أملج ولرجال الأعمال والشركات ، سائلا سموه في الختام المولى عز وجل أن يظيم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه