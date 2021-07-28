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شاف الموت قدامه

منذ 8 ساعات
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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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