بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي

أميرة خالد (صدى):
تحدث استشاري الطب الباطني في اليوم العالمي للالتهاب الكبد الفيروسي، عن أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي وما يسببه من مشاكل والإشارة إلى أهمية إجراء الفحوصات لإكتشاف الإصابة به مبكرًا.
وقال الاستشاري أن أحد أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي أن الأشخاص يصابون بحمى وآلام في العضلات والتعب واصفرار في العين ولون البول داكن وآلم في البطن هذه الأعراض جميعها تظهر، وذلك وفقًا لقناة "الإخبارية".
وأضاف: "الالتهاب الكبد الوبائي c لا يظهر عليك أعراض وتحس بتعب بعد فترة وهو الامر الذي يؤدي إلى تأخر الفحص لذلك يجب إجراء الفحوصات ليعرف حالته ناحية التهاب الكبد".
وتابع: "في حالة الالتهاب الكبد B يجب أن يتوخي الفرد الحذر وأن الفرد لا يشارك أغراضه مع الآخرين لمنع العدوى ويكون واعي في الاتصال الجنسي وبالنسبة للنساء الحوامل يجب أن يجرون الفحص لوجود احتمالية انتقاله للجنين".