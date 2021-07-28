ضمن آفاق التعاون والشراكة بين تعليم المخواة والشؤون الصحية بمنطقة الباحة

عبدالله الغامدي (صدى):
في خطوة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على أخذ اللقاح وتحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة وضمن آفاق الشراكة بين تعليم المخواة والشؤون الصحية بمنطقة الباحة حددت مراكز منح اللقاحات بالمحافظات التهامية مواعيد استقبال طلاب وطالبات التعليم العام للفئة العمرية من: ١٢-١٨ سنة وفق المواعيد التالية :
- مستشفى المخواه العام ( خلال الفترة المسائية من ٤م - ١٠م ).
- مركز صحي قلوة ١ ( خلال الفترة الصباحية من ٨ ص - ٣ م ) ، مركز صحي الشعراء ( فترة صباحية من ٨ ص - ٣ م )، مركز صحي الحجرة ( فترة صباحية من ٨ ص - ٣ م )، مركز صحي يبس ( فترة صباحية من ٨ ص - ٣ م ) ، مركز صحي غامد الزناد ( فترة صباحية من ٨ ص - ٣ م )، مركز صحي المخواه٢ ( سيال ) ( فترة صباحية من ٨ ص - ٣ م ). .
فيما أعدت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة خطة لزيارة طلاب وطالبات المدارس للمراكز الصحية بمختلف المحافظات والمراكز التابعة لها .
هذا وقد ثمّن مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق تعاون وحرص الشؤون الصحية ومراكز اللقاحات ، مؤكداً أن ما يقدمه أبطال الصحة من جهود وتعاون يستحق الثناء والتقدير .
وأهاب ( الجالوق ) بدور أولياء الأمور وقادة وقائدات المدارس في حث الأبناء والبنات على المسارعة بأخذ اللقاح لأهمية هذه الخطوة قبل بدء العام الدراسي بعد أن وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين اللقاحات مجاناً حفاظاً على صحة المواطن والمقيم .