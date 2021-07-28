نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها

منذ ساعة
1349
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخراً وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن تلك الخطوة تعدُّ مخالفة للضوابط المعتمدة للتجزئة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 19 / 4 / 1437هـ ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهاب اللحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البيئة
وزارة البيئة والمياه والزراعة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

أخر الأخبار

منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منذ 7 دقائق 1137
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
منذ 27 دقيقة 1200
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
منذ 39 دقيقة 1314
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
منذ 39 دقيقة 453
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
منذ 57 دقيقة 1260
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
منذ ساعة 1745
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
منذ ساعة 1430
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
منذ ساعة 1302
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
منذ ساعة 10126
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
منذ ساعة 1349