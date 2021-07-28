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منال العيسى : مثل ماتختارون كشختكم أختارو كلماتكم
منذ 3 ساعات
1245
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131205
منذ 10 دقائق
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ، ايش اللي حاده على هذا الفعل .....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا شوت خلفي ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن اربطوها مع الحمير ..
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