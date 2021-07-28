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امرأة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الجزائر بسبب نقص الاوكسجين
منذ 3 ساعات
1071
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131205
منذ 19 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..
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