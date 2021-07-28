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الكويت تحدد 3 شروط لدخول السعوديين أراضيها 

منذ ساعة
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الكويت تحدد 3 شروط لدخول السعوديين أراضيها 

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الحكومة الكويتية، عن عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس.

ووضعت الحكومة الكويتية شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالآتي: نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

وتضمنت الشروط؛ الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

وشملت أيضا؛ المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت.. مسافر".

ومن بين الشروط؛ غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".

 

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السعوديين
استقبال
فيروس كورونا
الحجر المؤسسي
غير المحصنين

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