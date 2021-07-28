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بالصور.. أسعار ومواصفات "سانج يونج XLV " موديل 2021

منذ ساعة
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بالصور.. أسعار ومواصفات "سانج يونج XLV " موديل 2021

أميرة خالد (صدى):
تعد سيارة "سانج يونج XLV " موديل 2021 من السيارات الشهيرة التي تحظى باقبال كبير في سوق المملكة لما تتمتع به من مواصفات وخصائص خاصة عن غيرها.

وتتمتع السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، لتخرج قوة 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن. متر، فهو متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

كما تتسم بوجود مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي، وقضبان سقف، ومرايات جانبية كهربائية، و جنوط 18 بوصة، وكاميرا خلفية.

وتحتوي السيارة أيضًا على عدد من وسائل الأمان الهامة أبرزها "الوسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع الكتروني للفرامل EBD"، و حملت نظامي الثبات الإلكتروني ESP.

أما فيما يتعلق بتصميمها، فجاءت الأبعاد الخارجية لطراز تيفولى بطول نحو 4480 سم، و عرض يبلغ 1810 سم، مع 167 سم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 720 لتر، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

ويبلغ سعار تيفولى سانج يونج XLV موديل 2021 فى المملكة العربية السعودية الفئة الأولى COMFORT بسعر 68 ألف ريال، أما الفئة الثانية LUXURY بسعر 91 ألف ريال.

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سيارة سانج يونج XLV
وسائل الأمان

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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