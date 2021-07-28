الشيخي لـ"دي سوزا": جمهور الأهلي لا يحترم المتمردين 

طلال الغامدي (صدى):
هاجم مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، محترف الفريق السابق، اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، جراء ردوده على الجماهير.
وشارك محمد الشيخي، رد دي سوزا على أحد جماهير الأهلي بشأن صفقة باولينيو، وآخر لرده على رسالة مشجع بأن الجمهور لم يحترمه.
وأوضح: "كل البرازيليين الذين دربوا أو لعبوا للأهلي يحتفظون بذكريات جميلة وعلاقات رائعة بالأهلاويين، بل إن منهم من حضر للنادي وسانده وأظهر له التقدير إلا دي سوزا لم يحترم علاقته بالأهلي".
وتابع: "اللاعب البرازيلي سعى لتشويه سمعة النادي ويقول "جمهور الأهلي لا يحترمني"، ونقول له نعم جمهور الأهلي لا يحترم المتمردين".