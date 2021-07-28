مقتل فتاة وتعليق جثتها على الجسر بسبب ارتدائها "الجينز"

نيودلهي (صدى):
تعرضت فتاة هندية مراهقة للضرب المبرح الذي أودى بحياتها على يد عدد من أفراد أسرتها في ولاية هندية؛ بسبب ارتداء الفتاة "ملابس جينز".
وأفادت والدت الفتاة أن ابنتها تعرضت للضرب بـ "العصى" من قبل جدها وأعمامها بسبب جدال حول ملابسها وارتدائها سروال جينز وقميصًا لتعتدي أسرتها عليها بالضرب بعد ذلك وتتوفى.
ولم تكتفى أسرة الفتاة بذلك بل أدعوا إيصالها إلى المستشفى أمام والدتها لتفاجئ "الأم" في صباح اليوم الثالي بجثة الفتاة معلقة من الجسر يمر عبر المنطقة.
ووجهت السلطات الهندية تهمة القتل العمد إلى أسرة الفتاة ومحاولتهم طمس الأدلة، من بينهم جد نيها وأعمامها وعماتها وأبناء عمومتها وسائق السيارة.