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مقتل فتاة وتعليق جثتها على الجسر بسبب ارتدائها "الجينز"

منذ ساعة
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مقتل فتاة وتعليق جثتها على الجسر بسبب ارتدائها "الجينز"

نيودلهي (صدى):
تعرضت فتاة هندية مراهقة للضرب المبرح الذي أودى بحياتها على يد عدد من أفراد أسرتها في ولاية هندية؛ بسبب ارتداء الفتاة "ملابس جينز".

وأفادت والدت الفتاة أن ابنتها تعرضت للضرب بـ "العصى" من قبل جدها وأعمامها بسبب جدال حول ملابسها وارتدائها سروال جينز وقميصًا لتعتدي أسرتها عليها بالضرب بعد ذلك وتتوفى.

ولم تكتفى أسرة الفتاة بذلك بل أدعوا إيصالها إلى المستشفى أمام والدتها لتفاجئ "الأم" في صباح اليوم الثالي بجثة الفتاة معلقة من الجسر يمر عبر المنطقة.

ووجهت السلطات الهندية تهمة القتل العمد إلى أسرة الفتاة ومحاولتهم طمس الأدلة، من بينهم جد نيها وأعمامها وعماتها وأبناء عمومتها وسائق السيارة.

 

الاعتداء
الهند
الأسرة
الملابس
قتل عمد
سروال جينز

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9644
منذ ساعة
لا حول ولا قوةإلا بالله ***
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131205
منذ ساعة
ناس يقتلون بنتهم على شان لبس الجينز ، وناس يتفاخرون بلبس الجينز .. تهاويل ..
خالد
خالد عدد التعليقات : 1445
منذ ساعة
الجينز جريمة لبسه للبنت لأنه يبين تفاصيل خلفيتها وافخاذها بالكامل ويثير الغريزة والشهوة .

الحمدلله خواتي مايعرفنه ويكرهنه وعارفات خطورته على البنت .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ، ايش اللي حاده على هذا الفعل .....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا شوت خلفي ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن اربطوها مع الحمير ..

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