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تمديد عقد سعد الشهري لمدة 4 أعوام 

منذ ساعة
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تمديد عقد سعد الشهري لمدة 4 أعوام 

نواف السالم (صدى):
قرر اتحاد الكرة تمديد عقد سعد الشهري، المدير الفني للأخضر، لمدة 4 أعوام، في آخر جمعية عمومية.

ومن جهته، قال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، إن اتحاد القدم قرر مسبقًا تمديد عقد سعد الشهري، لمدة 4 أعوام، في آخر جمعية عمومية للاتحاد.

وكتب أحمد العجلان في رسالة:" الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد القدم أعلنت للأعضاء أن من أبرز قرارات مجلس الإدارة " تمديد عقد مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري لأربعة أعوام"، إذا كان هذا القرار صحيح أو خاطئ فهو مسؤولية اتحاد القدم".

وكان الأخضر الأولمبي ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد الخسارة أمام البرازيل بنتيجة "1-3"، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ليتذيل الأخضر المجموعة الرابعة بلا نقاط.

 

عقد
الأخضر
اتحاد الكرة
جمعية عمومية
سعد الشهري

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2069
منذ ساعة
تمديد العقد
و
تمديد الفشل اي شخص له علاقه بالون الاصيفر يحمل فايروس الفشل مع الاصرار على انه ناجح
اللوبي الاصفر فاشل يارقاله
أبو عبدالله
أبو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
المنتخب السعودي في الوضع الحالي صعب انه يتجاوز منتخبات لها باع كبير في كرة القدم.. من يقارن المنتخب السعودي بهذه المنتخبات فقد ظلم نفسه.. المنتخب تفوق على إمكانياته وقدم أداء جيد أمام منتخبات تفوقنا بكثييير
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2384
منذ ساعة
اهم شي يعطونه الخرقه الحالميه بمناسبه التجديد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ، ايش اللي حاده على هذا الفعل .....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا شوت خلفي ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن اربطوها مع الحمير ..

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