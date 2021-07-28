نواف السالم (صدى):
قرر اتحاد الكرة تمديد عقد سعد الشهري، المدير الفني للأخضر، لمدة 4 أعوام، في آخر جمعية عمومية.
ومن جهته، قال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، إن اتحاد القدم قرر مسبقًا تمديد عقد سعد الشهري، لمدة 4 أعوام، في آخر جمعية عمومية للاتحاد.
وكتب أحمد العجلان في رسالة:" الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد القدم أعلنت للأعضاء أن من أبرز قرارات مجلس الإدارة " تمديد عقد مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري لأربعة أعوام"، إذا كان هذا القرار صحيح أو خاطئ فهو مسؤولية اتحاد القدم".
وكان الأخضر الأولمبي ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد الخسارة أمام البرازيل بنتيجة "1-3"، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ليتذيل الأخضر المجموعة الرابعة بلا نقاط.