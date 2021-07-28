جامعة أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ

حسين العلي (صدى):
بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13 /10/ 1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.
تعلن جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًا لكافة المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.
وتهيب الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.
وتشدد الجامعة على طلبتها بضرورة التحصين "محصن متعافي، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، وفي حال عدم التحصين لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.
كما تنوه على طلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.