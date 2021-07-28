نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جامعة أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ

منذ 11 ساعة
1164
جامعة أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ

حسين العلي (صدى):
بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13 /10/ 1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

تعلن جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًا لكافة المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

وتهيب الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وتشدد الجامعة على طلبتها بضرورة التحصين "محصن متعافي، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين"، وفي حال عدم التحصين لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

كما تنوه على طلبتها غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

أخر الأخبار

منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منجبة التوائم الـ 9: أطفالي بخير ويستهلكون 100 حفاض يوميا
منذ 6 دقائق 1137
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
وزير التعليم يؤكد دور المملكة في دعم وتمويل المشروعات التعليمية عالمياً
منذ 26 دقيقة 1198
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
شؤون الحرمين تستأنف التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام
منذ 38 دقيقة 1300
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
الوليد مقداد يفاجئ جمهوره باقتراب حفل زفافه ويستعرض منزل الزوجية "فيديو"
منذ 39 دقيقة 448
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
وظيفة شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام
منذ 56 دقيقة 1256
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
فوائد التين الشوكي في تعزيز القدرة الجنسية للرجال
منذ ساعة 1734
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
بالفيديو.. استشاري يوضح أعراض الالتهاب الكبد الفيروسي
منذ ساعة 1430
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (25) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
منذ ساعة 1302
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
"الطيران المدني" تصدر تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج
منذ ساعة 10122
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
"البيئة" تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
منذ ساعة 1344