محامية سعودية تقاضي "بوينج" للحصول على تعويض لعدد ضحايا الطائرة الأثيوبية

وكالات (صدى):
قامت محامية دولية سعودية، بالترافع أمام القضاء الأمريكي للحصول على تعويضات من شركة بوينج لعدد من ضحايا الطائرة الأثيوبية
وجاء من بينهم سعودي ،حيث قتلوا في حادث وقع عام 2019 بعد أن غرمت وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج 500 مليون دولار، وفقًا لصحيفة " اليوم ".
وذكرت المحامية عذوق سلطان الشهيل ممثلة لبعض أسر ضحايا الطائرة ، اليوم األربعاء إنها موكلة عن عائلة سعودية مكونة من ستة أفراد توفي والدهم في حادث الطائرة.
كما أنها موكلة عن عدد من الجنسيات المختلفة بينهم أمريكي وأوربيون إضافة إلى جنسيات عربية أخرى لم تكشف عنها.
وأضافت الشهيل، أن" وزارة العدل الأمريكية غرمت شركة بوينج 500 مليون دولار كتعويضات مالية لأسر ضحايا الطائرة الأثيوبية" ، موضحة أن "مداولات تجري حاليا بين "المحامين الممثلين لأسر الضحايا ووزارة العدل الأمريكية لتحديد إجراءات صرف التعويضات
وأشارت إلى غرامة وزارة العدل الأمريكية على شركة بوينج ليس لها عالقة بقضايا التعويض المرفوعة في محكمة نورثرن ديستركت في والية إلينوي الأمريكية.
وكشفت الشهيل "عن حضورها شخصيا أولى جلسات المحاكمة في الواليات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2019 بعد ذلك حضرت عدة جلسات.