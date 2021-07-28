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محامية سعودية تقاضي "بوينج" للحصول على تعويض لعدد ضحايا الطائرة الأثيوبية

منذ ساعتين
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محامية سعودية تقاضي "بوينج" للحصول على تعويض لعدد ضحايا الطائرة الأثيوبية

وكالات (صدى):
قامت محامية دولية سعودية، بالترافع أمام القضاء الأمريكي للحصول على تعويضات من شركة بوينج لعدد من ضحايا الطائرة الأثيوبية

وجاء من بينهم سعودي ،حيث قتلوا في حادث وقع عام 2019 بعد أن غرمت وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج 500 مليون دولار، وفقًا لصحيفة " اليوم ".

وذكرت المحامية عذوق سلطان الشهيل ممثلة لبعض أسر ضحايا الطائرة ، اليوم األربعاء إنها موكلة عن عائلة سعودية مكونة من ستة أفراد توفي والدهم في حادث الطائرة.

كما أنها موكلة عن عدد من الجنسيات المختلفة بينهم أمريكي وأوربيون إضافة إلى جنسيات عربية أخرى لم تكشف عنها.

وأضافت الشهيل، أن" وزارة العدل الأمريكية غرمت شركة بوينج 500 مليون دولار كتعويضات مالية لأسر ضحايا الطائرة الأثيوبية" ، موضحة أن "مداولات تجري حاليا بين "المحامين الممثلين لأسر الضحايا ووزارة العدل الأمريكية لتحديد إجراءات صرف التعويضات

وأشارت إلى غرامة وزارة العدل الأمريكية على شركة بوينج ليس لها عالقة بقضايا التعويض المرفوعة في محكمة نورثرن ديستركت في والية إلينوي الأمريكية.

وكشفت الشهيل "عن حضورها شخصيا أولى جلسات المحاكمة في الواليات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2019 بعد ذلك حضرت عدة جلسات.

الشهيل
الطائرة الأثيوبية
عذوق
محامية سعودية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131205
منذ ساعتين
ابوتز اسكتي لا يحونها على راستز ويقولون انتي ارهابيه انتي اللي طشيتي الطياره ، يحمّلونتز كافة الخساير والتكاليف ...

.. تصيرين سالفة اللي يقول // راحت تطلب ، جت مديونه ..

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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