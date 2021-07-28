فيديو نادر لحضور الملك عبدالعزيز عرضًا عسكريًا للجيش المصري عام 1946

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن زيارة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لمصر عام 1365 هـ الموافق يناير 1946 م؛ حيث حضر الملك عبدالعزيز والملك فاروق الأول ملك مصر عرضًا عسكريًا للجيش المصري.
وفي العام 1946، زار الملك عبدالعزيز مصر وكانت زيارة تاريخية؛ حيث تمت الزيارة في يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.
وشهد الملك عبدالعزيز عرضاً عسكرياً للجيش المصري أقيمت ساحة خاصة له، ويعد آنذاك أعظم عرض من نوعه أقيم في مصر الحديثة، إذ بلغ عدد القوات التي اشتركت في هذا العرض ستة وثلاثين ألف جندي مزودين بأحدث أنواع الأسلحة، كما زار بعدها منطقة القناطر الخيرية.
وزار الملك عبد العزيز - رحمه الله - بعد ذلك البرلمان المصري، حيث رحب به الدكتور محمد حسين هيكل باشا، رئيس مجلس الشيوخ المصري حينذاك، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.