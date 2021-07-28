مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر "السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 10934 نقطة (+ 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ 3 أشهر.
وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 109.80 ريال و34.90 ريال.
وأنهت أسهم "اللجين" و"إكسترا" و"الحمادي" و"رعاية" و"إم آي اس" و"العثيم" و"إعمار" و"الخدمات الأرضية"و"مجموعة الحكير"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
وسجل سهم "بحر العرب" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 152.80 ريال (+ 2 %).
في المقابل، تصدر سهم "بترورابغ" تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 25.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح دون التوقعات في الربع الثاني 2021.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "ملكية ريت" عند 10.16 ريال (-1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات على مالكي الوحدات.
وسجل صندوق "بنيان ريت" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 10.12 ريال (+ 1 %)، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.7 مليون وحدة.