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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر "السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 10934 نقطة (+ 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال، هي الأدنى منذ 3 أشهر.

وارتفع سهما "مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 109.80 ريال و34.90 ريال.

وأنهت أسهم "اللجين" و"إكسترا" و"الحمادي" و"رعاية" و"إم آي اس" و"العثيم" و"إعمار" و"الخدمات الأرضية"و"مجموعة الحكير"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وسجل سهم "بحر العرب" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 152.80 ريال (+ 2 %).

في المقابل، تصدر سهم "بترورابغ" تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 25.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح دون التوقعات في الربع الثاني 2021.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "ملكية ريت" عند 10.16 ريال (-1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات على مالكي الوحدات.

وسجل صندوق "بنيان ريت" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 10.12 ريال (+ 1 %)، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 1.7 مليون وحدة.

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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