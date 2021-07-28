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تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

منذ 3 ساعات
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تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم

عطاالله العمراني (صدى):
تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مطلع الأسبوع المقبل في أعمال فرْز وترحيل المقررات الدراسية الجديدة لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج، الوجه، ضباء، حقل، البدع وتيماء)، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضِمن برامج الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن العمل يتم وفق خطة مُعَدّة ومجدولة زمنياً لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيراً إلى حِرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، حتى اكتمالها إذ سَخّرت الإدارة إمكاناتها لتنفيذ ذلك.

وثمن مدير تعليم تبوك، جهود إدارتي التجهيزات المدرسية والمستودعات المركزية والإدارات والأقسام المساندة لهما ضمن لجنة الاستعداد للعام الدراسي، وفرق العمل المشاركة في مكاتب التعليم والمدارس، في تفعيل برنامج الاستلام والتسليم للمقررات المدرسية.

 

تبوك
التعليم
الإدارة العامة للتعليم
المقررات الدراسية

التعليقات

مواطن
مواطن عدد التعليقات : 41
منذ ساعة
مو هم قالو انه راح يكون بديل الكتب لوحات ذكية تاب ولا كله كلام فاضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي غريب ، ايش اللي حاده على هذا الفعل .....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه الا شوت خلفي ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن اربطوها مع الحمير ..

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