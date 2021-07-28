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بالفيديو.. وزير الإعلام اليمني: مواقف المملكة سببًا في حفظ اليمن من الانهيار

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. وزير الإعلام اليمني: مواقف المملكة سببًا في حفظ اليمن من الانهيار

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أنه لولا الموقف الأخوي النبيل للمملكة لانهارت اليمن بكل تفاصيلها وتحولت إلى أكبر أزمة إنسانية.

وثمن معمر الإرياني، الموقف الأخوي والإنساني النبيل للمملكة تجاه اليمن في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية، موضحًا أن هذا الموقف مثّل عاملًا مهمًا في منع انجرار اليمن نحو الفوضى الشاملة.

وأشار وزير الإعلام اليمني، خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للانصياع للسلام ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بصورة يومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، فيما جدد السفير البريطاني مايكل أرون دعم بلاده للحكومة اليمنية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

المملكة
اليمن
الحوثيين
وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
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