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الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين تقني القصيم و شركة الوسائل الصناعية

منذ 16 ساعة
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الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين تقني القصيم و شركة الوسائل الصناعية

محمد المحسن (صدى):
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم و شركة الوسائل الصناعية.

ووقع المذكرة نائب المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم أحمد الحمودي ، وعن شركة الوسائل رئيس شؤون الموظفين فهد الفوزان .

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال التدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة ، والسعي إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل الفعّال فيما بينهما نحو تحقيق رسالة التدريب والتوظيف ، التي تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل التطوير ، وتنمية الإنسان والمجتمع ، وتحقيق رؤية الوطن 2030 للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم هذه المذكرة التي تهتم بفئة الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل من جهة والعناية بأهالي وأبناء أسر المنطقة وتهيئة كل الخدمات التدريبية لهم ، متطلعاً سموه إلى إيجاد المزيد من المبادرات النوعية الهادفة.

وأشاد سموه بما تشهده قطاعات المنطقة من تكامل بينهما ، و بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم في الاهتمام بمثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص ، وإيجاد بيئة تدريبية ملائمة لأبنائنا.

حضر توقيع الإتفاقية الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي .

 

 

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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