أمير القصيم : إنجازات جمعية كبدك خلال 10 سنوات تؤكد على الدور الريادي لخدمة مرضى الكبد 

محمد المحسن (صدى):
وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن ما قدمته الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد خلال العشر سنوات الماضية بأنه يؤكد على الدور الريادي الذي قدمته الجمعية للمرضى ، من خلال المبادرات والبرامج الوقائية والعلاجية بحسب ما أظهرته الأرقام والإحصاءات لخدمات الجمعية ، التي أسهمت في التخفيف من آلام المرضى ورفع نسبة الوعي تجاه أمراض الكبد
وأبدى سمو أمير القصيم فخره و اعتزازه وسعادته بما تم من منجزات وأعمال مباركة قدمتها الجمعية بتوفيق الله سبحانه ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي قدم كل غال ونفيس خلال استقباله مجلس إدارة الجمعية قبل سنوات وكان لدعمه وتشجيعه الأثر الكبير للوصول إلى ما وصلت إليه الجمعية اليوم.
وأكد سمو أمير القصيم هذه المنجزات هي مفخرة للوطن ولجميع أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين في الكبد , وهذه الجمعية هي جمعية خيرية إنسانية خادمة لمرضى الكبد من خلال صناعة قاعدة معلومات متينة خادمة للوطن كافة .
مشيرا سموه بأن تفعيل الأيام العالمية المرتبطة بأمراض الكبد تعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتوعية بأمراض الكبد، والتشجيع على أهمية التوعية والتثقيف وتسليط الضوء على ضرورة إجراء الفحوصات الاستباقية الهامة لتدارك هذه الآفة.
جاء ذلك بعد أن دشن سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد " كبدك "، اليوم فعاليات " اليوم العالمي " لالتهابات الكبد المقامة تحت عنوان " لتحيا " , وذلك في المدخل الرئيسي بمقر الإمارة.
وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بانطلاق فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد بالمنطقة ، ثم اطّلع على المعرض المصاحب للتدشين، الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد و أنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية ، كما اطلع سموه على ما تحقق للجمعية من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية والتي تمثلت في استقبال 12422 حالة وتحويل 4150 مريضا للعيادة الإستشارية ، و تسليم أدوية لـ 425 مريضاً ، وشفاء 390 مريضا من فيروس الكبد ( ج) و استفادة 1300 مريضا من البرنامج العلاجي لفيروس الكبد ( ج) ، و تحويل 840 مريضا للمستشفيات المرجعية فيما تم زراعة الكبد لـ 30 مريضاً وتقديم 550 خدمة إجتماعية للمستفيدين وتحويل 77 حالة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء .
حضر التدشين وكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، والمستشار بإمارة القصيم مطلق الخمعلي ، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم ايمن الرقيبة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية كبدك الدكتور راشد أبا الخيل مدير عام جمعية كبدك عبدالعزيز الحميد