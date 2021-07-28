الأخضر يخسر أمام البرازيل ويُنهي مشواره في الأولمبياد

نواف السالم (صدى):
فاز المنتخب البرازيلي على الأخضر، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وسجل لاعبو المنتخب البرازيلي الهدف الأول في الدقيقة (14) عن طريق ماتيوس، جاء بعد عرضية من ركنية من الجانب الأيسر عن طريق كلودينيو، يفشل أمين بخاري في التصدي لها.
وأحرز المنتخب الوطني هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق عبدالإله العمري، في حين سجل المنتخب البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة (76) عن طريق لاعبه ريتشالسيون، في حين أحرز الهدف ثالث في الدقيقة (90+3) عن طريق ريتشالسيون.