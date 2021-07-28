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سفير المملكة لدى لبنان يغادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل

منذ ساعة
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سفير المملكة لدى لبنان يغادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن وجود ‏أنباء تفيد بمغادرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد البخاري، بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، قد أعلن بعد إطلاعه رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها، وأنه يتوقع تشكيل حكومته قريبا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم الاتفاق بين ميشال عون ونجيب ميقاتي على صيغة الـ24 وزيراً، على أن تكون الحكومة من اختصاصيين غير حزبيين مستقلين، واتفق الطرفان أيضاً على الإسراع في التأليف في حين سيعقد اجتماع ثانٍ بينهما اليوم.

الرياض
بيروت
وليد البخاري
سفير المملكة لدى لبنان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131181
منذ ساعة
خير ان شاء الله خير ..

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أحدث التعليقات

أحمد الطيب
هو فاجر .. والبنت ضايعة .. اش معنى هذي اللي قام بمطاردتها .. المول مليان بنات .. الأمر فيه كيني ميني .. أقل شي...
الملل
يعني شي طبيعي اتركوا الصناعي
رااايق
لا حول و لا قوة إلا بالله ***
البسطويسي
يستاهل اللي يجيه هذا الوسخ
لللل
وين اللاعبه هذي نتيجة الرياضات العنيفه تحول الفتاه الي ذكوريه متوحشه

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