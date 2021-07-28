نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

منذ ساعة
1936
2
القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

أبها (صدى):
على خلفية ما نشرته " صدى " عن شاب  يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

إقرأ أيضا:

الفتاة المتحرش بها في أبها: "لاحقني بدورات المياه"

ابها
عسير
فتاة
الشرطة
المراكز التجارية
متحرش ابها

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131181
منذ 41 دقيقة
ادبووه ..
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2277
منذ 10 دقائق
يستاهل اللي يجيه هذا الوسخ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البسطويسي
يستاهل اللي يجيه هذا الوسخ
لللل
وين اللاعبه هذي نتيجة الرياضات العنيفه تحول الفتاه الي ذكوريه متوحشه
الملل
ما دام انها تتبع الشيطان ما راح تقنع بشي حتي تصير فيها القبح والبشاعه وتصير مضرب مثل لتخويف الاطفال تنام او انادي حليمه
البسطويسي
لو كان المدهوس بنت كان شفنا ارقام غير هذي
عبود
انسهد يا اخ مصافق الشمري انك كفو ، الله يكتب اجرك ويكثر امثالك ويجزاك كل خير يا بطل ، الله يسعدك دنيا واخرة ويخزي...

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الإعلام اليمني: مواقف المملكة سببًا في حفظ اليمن من الانهيار
بالفيديو.. وزير الإعلام اليمني: مواقف المملكة سببًا في حفظ اليمن من الانهيار
منذ 7 دقائق 1309
"العدل" توضح كيفية تسجيل خطوات حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز
"العدل" توضح كيفية تسجيل خطوات حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز
منذ 12 دقيقة 1400
تأييد الحكم المؤبد على مرشد تنظيم "الإخوان" ونائبه خيرت الشاطر
تأييد الحكم المؤبد على مرشد تنظيم "الإخوان" ونائبه خيرت الشاطر
منذ 32 دقيقة 1549
تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم
تعليم تبوك يبدأ في ترحيل المقررات المدرسية لمكاتب التعليم
منذ 37 دقيقة 1813
ميليشيا الحوثي تختطف طفلًا يمنيًا وتقتله وتستأصل أحشائه
ميليشيا الحوثي تختطف طفلًا يمنيًا وتقتله وتستأصل أحشائه
منذ 42 دقيقة 1620
بالصور.. سيارة تويوتا الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية تخطف الأنظار
بالصور.. سيارة تويوتا الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية تخطف الأنظار
منذ 47 دقيقة 1536
منظمو أولمبياد طوكيو يحذرون من عض «الميداليات»
منظمو أولمبياد طوكيو يحذرون من عض «الميداليات»
منذ 52 دقيقة 1572
"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان
"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 400 طنًا من الربيان في مستودع بجازان
منذ ساعة 1598
الأخضر يخسر أمام البرازيل ويُنهي مشواره في الأولمبياد
الأخضر يخسر أمام البرازيل ويُنهي مشواره في الأولمبياد
منذ ساعة 1946
سفير المملكة لدى لبنان يغادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل
سفير المملكة لدى لبنان يغادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل
منذ ساعة 2702