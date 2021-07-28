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بالفيديو.. ‏الأمير تركي الفيصل: لبنان معبر لتوريد المخدرات عبر عصابات دولية إلى المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏الأمير تركي الفيصل: لبنان معبر لتوريد المخدرات عبر عصابات دولية إلى المملكة

نايف السالم (صدى):
تحدث ‏الأمير تركي الفيصل، في لقاء سابق له عن معاناة المملكة مع تهريب المخدرات من لبنان عندما كان بمنصب رئيس الاستخبارات العامة.

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أن لبنان يعتبر معبر ومحطة لتوريد المخدرات، والتي تتم عبر شاحنات أو سيارات أو وسائل أخرى تأتي عبر الحدود تعبر من سوريا والأردن إلى المملكة، بحسب لقائه مع برنامج "الصندوق الأسود" عبر "القبس" .

وقال الفيصل أن من يقوم بعمليات التهريب هم أفراداً بنشاط تلقائي وعصابات دولية، لافتًا إلى أن المخدرات تأتي من تركيا وأمريكا اللاتينية وأماكن في أفريقيا ويتم توزيعها من خلال لبنان، مبيناً أن حبوب الكبتاجون تأتي إلى لبنان من أوروبا الشرقية بلغاريا ورومانيا تقريبا لتصل إلى المملكة.

وأشار الأمير تركي الفيصل، إلى أن إيصال مثل هذه المعلومات للمسؤولين في لبنان كان أمراً مهماً، مؤكدًا أن السلطات في المملكة كانت تتواصل مع السلطات اللبنانية، من أجل منع وصول هذه المخدرات إلى المملكة، عبر الحدود اللبنانية.

 

الأمير تركي الفيصل
المملكة
لبنان
تهريب المخدرات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131181
منذ ساعة
كل الأفعال الخسيسه من حزب الشيطان في لبنان بتوجيهات من طواغيت إيران ز. لعنهم الله باالدنيا والآخره ..

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أحدث التعليقات

البسطويسي
يستاهل اللي يجيه هذا الوسخ
لللل
وين اللاعبه هذي نتيجة الرياضات العنيفه تحول الفتاه الي ذكوريه متوحشه
الملل
ما دام انها تتبع الشيطان ما راح تقنع بشي حتي تصير فيها القبح والبشاعه وتصير مضرب مثل لتخويف الاطفال تنام او انادي حليمه
البسطويسي
لو كان المدهوس بنت كان شفنا ارقام غير هذي
عبود
انسهد يا اخ مصافق الشمري انك كفو ، الله يكتب اجرك ويكثر امثالك ويجزاك كل خير يا بطل ، الله يسعدك دنيا واخرة ويخزي...

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