بالفيديو.. مدرب يجر لاعبته بقوة قبل بدء نزالات الجودو

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو مدرب لاعبة الجودو الألمانية، مارتينا تريدوس، وهو يشد ويجر بقوة تريدوس من بدلتها الرياضية، قبل أن يوجه لها مجموعة من الصفعات لتذهب بعدها لخوض النزال.
وجاء ذلك خلال إعداد متدربته قبل مواجهتها للمجرية، صوفي إيزباش، في الدور الـ16 لمسابقة الجودو في أولمبياد طوكيو.
ونشرت تريدوس الفيديو المثير عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، قائلة: "يبدو أن هذا لم يكن صعبا بما فيه الكفاية.. كنت أتمنى لو كان بإمكاني كتابة عنوان مختلف اليوم.. كما قلت سابقا، اخترت هذه الطقوس قبل المنافسة!.. مدربي يفعل ما أريده أن يفعله ليشعل حماسي!".