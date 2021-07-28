بالصور.. سيارة تويوتا الميني هاتشباك أكوا 2022 الاقتصادية تخطف الأنظار

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة تويوتا عن إصدارها لموديل 2022 الجديد كليا لطراز أكوا ، والتى تعرف أيضاً باسم بريوس C، حيث حصلت على تعديلات جديدة ومطورة نقلت التصميم الداخلي والخارجي لمستوى أخر أكثر فخامة وقوة.
وزودت السيارة أكوا موديل 2022، بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي ببطارية نيكل هيدروجين ثنائية القطب الجديدة والتي تتمتع بأداء عالي، كما يمكن استخدام السيارة كوسيلة لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ لاستخدامها كمولد كهربائي خارجي في حالات انقطاع التيار الكهربائي، حيث يوفر تيار مقداره 100 فولت/1500 وات.
وحصلت السيارة على شبكة أمامية منخفضة مكونة من خطوط عرضية باللون الأسود، والمصابيح التي تعمل بتقنية LED بالإضافة إلى أنها حصلت على أبعاد جديدة وقاعدة عجلات أكثر طولاً، اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا أكوا موديل 2022 ، فتأتى بأحدث التقنيات المطورة والتكنولوجيا الحديثة ، والتي تضم شاشة الترفيه والمعلومات التي تعمل بتقنية اللمس بقياس 10.5 بوصة.
وشملت السيارة، نظام تثبيت السرعة بتقنية الرادار، ونظام المساعدة في تتبع المسار، ونظام المساعدة في الركن، فيما تتميز بنظامها الاقتصادي في استهلاك الوقود، حيث صنفت بأنها أفضل سيارة اقتصادية من ناحية استهلاك الوقود في العالم.