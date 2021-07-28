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"الزكاة والضريبة والجمارك" تشترط التحصين لدخول المنافذ الجمركية ومقار الهيئة وفروعها

منذ 5 ساعات
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"الزكاة والضريبة والجمارك" تشترط التحصين لدخول المنافذ الجمركية ومقار الهيئة وفروعها

الرياض (صدى):
اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عملائها ومكلفيها أن يكونوا محصنين للدخول إلى المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وكذلك مقار الهيئة وفروعها في مختلف مدن ومناطق المملكة، مع إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، عملاً بتوجيهات وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وأهابت الهيئة بجميع العملاء والمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين بإنجاز خدماتهم ومعاملاتهم سواءً في المنافذ الجمركية أو فروع الهيئة في مختلف مدن ومناطق المملكة، بالمسارعة للحصول على لقاح فايروس كورونا، وذلك من خلال مراكز اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، التي يتجاوز عددها 587 مركزاً في المملكة، حيث شددت على أنه لن يتم السماح بالدخول إلى مقار الهيئة أو المنافذ الجمركية لغير المحصنين ابتداءً من الأول من شهر أغسطس المقبل.​

ودعت الهيئة العموم إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات في هذا الشأن عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، أو عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة ، أو عبر الإيميل الرسمي ([email protected]).

 

 

التحصين
المنافذ الجمركية
الزكاة والضريبة والجمارك

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
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سبحان الله ..
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ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
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