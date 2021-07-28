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طرق للتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة

منذ 5 ساعات
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طرق للتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء أن الرؤوس السوداء في البشرة تتكون نتيجة زيادة إفراز الدهون وتراكمها مع خلايا الجلد الميت والأوساخ والأتربة في المسام.

ويمكن التخلص منها عن طريق الحفاظ على مسامات نقية، وذلك من طريق تنظيف البشرة بالغسول وإزالة المكياج قبل النوم وغيرها من العادات الصحية.

ويجب تطبيق بعض الأقنعة الطبيعية المفيدة لتنظيف المسام وتنقيتها، ومنها قناع بياض البيض الذي يلتصق بالرؤوس السوداء ويزيلها، كما يغذّي البشرة ويشدّها.

ويمكن أن يُدهن بياض البيض مباشرةً على مكان الرؤوس السوداء، ثم يُغطّى بطبقة رقيقة من المناديل، ومن ثم يُدهن المكان مرة أخرى ببياض البيض باستخدام الفرشاة، وتوضع طبقة أخرى من المناديل تليها طبقة من بياض البيض، على أن يُترك القناع 20 دقيقة ثم يُزال برفق، وعندها ستلاحظين التصاق الرؤوس السوداء بالمناديل.

كما يمكن تطبيق قناع العسل والليمون الذي ينقّي المسام ويساعد على انقباضها، مما يخفّف من اللمعان وظهور الحبوب ويفتّح لون البشرة. وطريقة تحضير هذا القناع سهلة أيضاً بحيث يُخلط عصير الليمون الحامض مع ملعقة من العسل.

ويوضع الخليط على مناطق الرؤوس السوداء من عشر إلى 15 دقيقة، يُغسل بعدها الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين النتيجة من أول استخدام.

البشرة
الرؤوس السوداء
المسام

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