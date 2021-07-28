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بالفيديو.. الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

منذ 3 ساعات
1726
بالفيديو.. الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

الرياض (صدى):
أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت اللجنة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على " تويتر " : يمثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ظاهرتين مختلفتين ولكنهما منفصلتان رغم ارتباطهما ببعض في بعض الأحيان حيث يتم إجبار الكثير من الضحايا على العمل القصري للاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأعضاء.

وأضافت : تهريب المهاجرين يتم بالتفاق مع المهرب للدخول إلى دول أجنبية بطريقة غير شرعية ويتم استغلالهم هناك، او الاتجار بالأشخاص حيث يصعب التفريق بين الجريمتين.

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غليس ولد رماح
مايمدح السوق إلا من ربح فيه على شأن يجمع لك من اللاعبين وينقلهم لناديك هذي مهمته الاساسيه وإلا التدريب مع جنبها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام التماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياسلااام على الاناقه .. تذبحني الرقه والاناااقه ايتها الناقه ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغدان شياطين ..

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