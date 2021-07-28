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وزير التعليم يلقي كلمة المملكة بالقمة العالمية للتعليم في لندن نيابة عن ولي العهد

منذ 28 دقيقة
1489
وزير التعليم يلقي كلمة المملكة بالقمة العالمية للتعليم في لندن نيابة عن ولي العهد

الرياض (صدى):
يشارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025م، التي ستُقام على مدى يومين 28-29 يوليو الجاري في لندن بالمملكة المتحدة برعاية رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، وتنظيم الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).

ويُلقي وزير التعليم غداً الخميس كلمة المملكة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - خلال فعاليات القمة التي ستنعقد بمشاركة رؤساء 12 دولة، و60 وزيراً للتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤثرين وشركاء من فئة الشباب.

وتتناول أعمال القمة دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الإستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة.

يُذكر أن الشراكة العالمية من أجل التعليم هي منظمة عالمية رائدة غير حكومية، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، وتدعم تمويل خدمات تعليم ذات جودة لجميع الأطفال، لا سيما في البلدان الأقل دخلاً؛ للاستفادة من فرص القرن الحادي والعشرين، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وكذلك ردم الفجوات التعليمية والرقمية، ومواجهة جميع أشكال عدم المساواة، وذلك بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.

لندن
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القمة العالمية للتعليم

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
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صنيان
يالبية بس
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ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
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