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ميليشيا الحوثي تختطف طفلًا يمنيًا وتقتله وتستأصل أحشائه

منذ 42 دقيقة
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ميليشيا الحوثي تختطف طفلًا يمنيًا وتقتله وتستأصل أحشائه

فهمي محمد (صدى):
شهدت محافظة ذمار، وسط اليمن، جريمة مروعة بحق طفل بعد أيام على اختطافه من الحي الذي يسكن فيه بواسطة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

واختطف الحوثيون الطفل صاحب الـ12 عامًا من أمام منزله في مدينة الشرق بمديرية عتمة، واختفى لمدة أسبوع حتى تم العثور على جثته بدون أحشاء، الجمعة الماضية، وذلك في إحدى الشعاب بمحيط معسكر تدريب للميليشيا الحوثية، بحسب "العربية.نت".

وعثر على جثة الطفل بعد استئصال قلبه والكليتين والكبد وأعضاء أخرى من جسده، كما أن الآثار الظاهرة على جثة الضحية تظهر أنه تعرض لانتزاع أعضاء بشرية بعناية فائقة، ما يرجح قيام الميليشيا باختطافه لغرض الاتجار بأعضائه ثم التخلص منه.

وفي السياق نفسه، شددت منظمة رايتس رادار، على ميليشيا الحوثي، بمحافظة ذمار، بالكشف عن ملابسات مقتل الطفل، فيما لم يصدر حتى الآن أي توضيح من الميليشيات عن ملابسات اختطاف الطفل، وقتله بتلك الطريقة الوحشية.

 

 

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طفل
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اليمن
اختطاف
الحوثيين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131181
منذ 18 دقيقة
حسبهم الله ، وكفى باالله حسيبا ..

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أحدث التعليقات

الملل
ما دام انها تتبع الشيطان ما راح تقنع بشي حتي تصير فيها القبح والبشاعه وتصير مضرب مثل لتخويف الاطفال تنام او انادي حليمه
البسطويسي
لو كان المدهوس بنت كان شفنا ارقام غير هذي
عبود
انسهد يا اخ مصافق الشمري انك كفو ، الله يكتب اجرك ويكثر امثالك ويجزاك كل خير يا بطل ، الله يسعدك دنيا واخرة ويخزي...
رااايق
شكلة جاب العيد فيهم ** !!!!!! وبعدين هذا كيف مسرع كذا وهو في هذا الزقاق (داعوس ) ههههههههه
ابو جود
هذا يسمونها عندنا فغاره مو مستجده لأنه حتى المستجدة تعرف شكل القذيفه راسها من ذيلها لكن وش تقول

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