ميليشيا الحوثي تختطف طفلًا يمنيًا وتقتله وتستأصل أحشائه

فهمي محمد (صدى):
شهدت محافظة ذمار، وسط اليمن، جريمة مروعة بحق طفل بعد أيام على اختطافه من الحي الذي يسكن فيه بواسطة ميليشيات الحوثي الإيرانية.
واختطف الحوثيون الطفل صاحب الـ12 عامًا من أمام منزله في مدينة الشرق بمديرية عتمة، واختفى لمدة أسبوع حتى تم العثور على جثته بدون أحشاء، الجمعة الماضية، وذلك في إحدى الشعاب بمحيط معسكر تدريب للميليشيا الحوثية، بحسب "العربية.نت".
وعثر على جثة الطفل بعد استئصال قلبه والكليتين والكبد وأعضاء أخرى من جسده، كما أن الآثار الظاهرة على جثة الضحية تظهر أنه تعرض لانتزاع أعضاء بشرية بعناية فائقة، ما يرجح قيام الميليشيا باختطافه لغرض الاتجار بأعضائه ثم التخلص منه.
وفي السياق نفسه، شددت منظمة رايتس رادار، على ميليشيا الحوثي، بمحافظة ذمار، بالكشف عن ملابسات مقتل الطفل، فيما لم يصدر حتى الآن أي توضيح من الميليشيات عن ملابسات اختطاف الطفل، وقتله بتلك الطريقة الوحشية.