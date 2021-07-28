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شجاعة مسنة تنقذ طفل من الموت
منذ 43 دقيقة
626
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية
صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...
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