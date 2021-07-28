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بالصور.. حليمة بولند تفاجئ متابعيها بشكل جديد بعد عمليات التجميل

منذ ساعة
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بالصور.. حليمة بولند تفاجئ متابعيها بشكل جديد بعد عمليات التجميل

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند، بشكل مختلف تماماً بعد عمليات التجميل التي خضعت لها أخيراً وغيّرت شكلها بشكل كامل.

ونشرت حليمة بولند فيديو لها من داخل السيارة، عبر سناب شات؛ حيث بدت بوجه نحيف ومنحوت بإبر "تكساس" التجميلية، بشفاه منتفخة جداً وبشكل بطة مع أنف صغير.

وجاء شكل عينيها بشكل مختلف تماماً بسبب انتقاخ وجنتيها بشكل مبالغ فيه، ما جعلها تبدو كأنها امرأة أخرى؛ لتثير الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا أنها اعتادت على إثارة الجدل بعمليات التجميل التي تخضع لها لتغيير ملامح وجهها.

حليمة بولند
سناب شات
عمليات تجميل

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3880
منذ 10 دقائق
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية
صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...

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