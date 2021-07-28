بالصور.. حليمة بولند تفاجئ متابعيها بشكل جديد بعد عمليات التجميل

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بشكل مختلف تماماً بعد عمليات التجميل التي خضعت لها أخيراً وغيّرت شكلها بشكل كامل.
ونشرت حليمة بولند فيديو لها من داخل السيارة، عبر سناب شات؛ حيث بدت بوجه نحيف ومنحوت بإبر "تكساس" التجميلية، بشفاه منتفخة جداً وبشكل بطة مع أنف صغير.
وجاء شكل عينيها بشكل مختلف تماماً بسبب انتقاخ وجنتيها بشكل مبالغ فيه، ما جعلها تبدو كأنها امرأة أخرى؛ لتثير الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا أنها اعتادت على إثارة الجدل بعمليات التجميل التي تخضع لها لتغيير ملامح وجهها.