نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الخارجية" تعلن عن 15 وظيفة لدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID بفيينا

منذ ساعة
1660
"الخارجية" تعلن عن 15 وظيفة لدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID بفيينا

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن توفر (15) وظيفة الدي صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID)، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، مدير أول، رئيس التحرير والطباعة، مدير الاتصالات، مستشار قانوني، مسؤول تحليلات السوق، مساعد قانوني، كبير إدارة القروض، كبير موظفي أمن المعلومات، مسؤول البيئة وحوكمة الشركات، رئيس فعالية التنمية، مدير التخطيط الاستراتيجي، اخصائي قطاع، اخصائي تطبيقات، مدير محلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التقديم عليها مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني: HTTPS://OPECFUND.ORG في موعد أقصاه 2021/8/13 م كما يرجی تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الالكتروني التالي: [email protected] .

وظائف
وزارة الخارجية
فيينا
صندوق الأوبك للتنمية الدولية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية
صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...

أخر الأخبار

"الزكاة والضريبة والجمارك" تشترط التحصين لدخول المنافذ الجمركية ومقار الهيئة وفروعها
"الزكاة والضريبة والجمارك" تشترط التحصين لدخول المنافذ الجمركية ومقار الهيئة وفروعها
منذ 8 دقائق 1341
طرق للتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة
طرق للتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة
منذ 18 دقيقة 1388
‏هيئة الدفاع عن بلعيد تطالب بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة
‏هيئة الدفاع عن بلعيد تطالب بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة
منذ 22 دقيقة 1439
وزير التعليم يلقي كلمة المملكة بالقمة العالمية للتعليم في لندن نيابة عن ولي العهد
وزير التعليم يلقي كلمة المملكة بالقمة العالمية للتعليم في لندن نيابة عن ولي العهد
منذ 27 دقيقة 1486
شقاوة الاطفال
شقاوة الاطفال
منذ 33 دقيقة 513
فتاتين تنجوان من حادث مخيف
فتاتين تنجوان من حادث مخيف
منذ 38 دقيقة 701
شجاعة مسنة تنقذ طفل من الموت
شجاعة مسنة تنقذ طفل من الموت
منذ 42 دقيقة 621
وزير العدل يكفّ يد 3 كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة
وزير العدل يكفّ يد 3 كُتّاب عدْل لارتكابهم عددًا من الوقائع المخالفة للأنظمة
منذ 48 دقيقة 11075
بالفيديو.. صفاء أبو السعود تروي مقلب سمير غانم معها
بالفيديو.. صفاء أبو السعود تروي مقلب سمير غانم معها
منذ 53 دقيقة 838
"الغذاء والدواء" :‏ 50 ألف ريال غرامة محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش
"الغذاء والدواء" :‏ 50 ألف ريال غرامة محاولة إدخال عبوات أو أغلفة مستحضر بيطري بقصد الغش
منذ 57 دقيقة 11736