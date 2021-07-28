وظائف أكاديمية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) في العديد من التخصصات.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أستاذ مساعد - المحاسبة، أستاذ مساعد - اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد، أستاذ مساعد - اقتصاد وماليه، أستاذ مساعد – الكيمياء، أستاذ مساعد - اللغة الإنجليزية، أستاذ مساعد - فيزياء.
وتشمل الوظائف: أستاذ مساعد – الرياضيات، أستاذ مساعد - هندسه ميكانيكية، محاضرة - رياضيات، محاضرة - تصميم داخلي، محاضرة - موارد بشرية، محاضره - محاسبة، محاضر - هندسه ميكانيكية، محاضر - هندسه كيميائية، محاضر - لغة انجليزية، محاضر - حاسب آلي، محاضر - محاسبه، محاضر - هندسه ميكانيكيه (لحام)، محاضر - تقنية المعلومات.
وقالت الهيئة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع الهيئة الملكية بالجبيل للتوظيف .