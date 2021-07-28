شاب ينشر فيديو مفبرك لانتحاره أسفل عجلات القطار بسبب فتاة

نيودلهي (صدى):
نشر شاب هندي فيديو مفبرك عبر تطبيق إنستجرام، ادعى خلاله أنه انتحر أسفل عجلات القطار بعد خلاف رومانسي مع فتاة.
وألقت السلطات الهندية القبض على الشاب بتهمة تلفيق مقطع فيديو يظهر فيه وكأنه لقي حتفه تحت عجلات قطار، كما من بين التهم الموجهة إليه التسبب في الإزعاج العام، والتشجيع على الانتحار، والتعدي على ممتلكات الغير.
وأوضح مفتش الشرطة، ديفيداس أراني، أن الشاب اعترف في أقواله بأنه صنع الفيديو من أجل زيادة عدد متابعيه على تطبيق التواصل، حيث قال الشاب: "صنعته لأغراض ترفيهية، وقد كان تصرفاً خاطئاً، لكن لم أفعل ذلك بنية سيئة أو لتشجيع الناس على الانتحار" .