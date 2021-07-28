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بالفيديو.. "منقذ الوافدين" في صحراء نفود يكشف تفاصيل الواقعة

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "منقذ الوافدين" في صحراء نفود يكشف تفاصيل الواقعة

حائل (صدى):
كشف مصافق الشمري، اليوم الأربعاء، تفاصيل إنقاذه للوافدين تقطعت بهم السبل في صحراء نفود منطقة حائل.

وقال الشمري لقناة "الإخبارية " : علمت أن هناك أشخاص تائهين في نفود ولا نعلم أين واجهتهم.

وأضاف : "اتجهت ابحث عنهم شرق وغرب وقطعت مسافة 18 كيلو حيث وجدت ملابس لهم وكان أحدهم مغمى عليه والآخر لايستطيع الكلام".

وتابع "كانوا يطلبون الماء بالإشارة، وكان معي عصير وتمر فقدمت لهم، مشيرًا إلى أنهم خرجوا من المستشفى وصحتهم جيدة ".

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثق لحظة العثور على الوافدين بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

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مطر الاسود
ما اسعد عيادات واطباء التجميل بكم فكلما زادت خفة عقولكم كلما تضخمت حساباتهم, والسؤال متى تصل شطحاتكم التجميلية الى خط النهاية
صنيان
يالبية بس
7UP
متى شاف خير اصلاً 80 سنه و 3 دوري ؟؟؟
ابو احمد....الشرقية السعودية
تلعب او ما تلعب....قرار شخصي أو رياضي او سياسي او تصويت في النت......اصنعوا نووي وحلول مشاكلكم..وعادوا بالسلام بين البشر بعد عودة الأراضي المغتصبة العربية...
ط 🍹🍹🍹
إللي انقذ قريبك يادكتور هو الله سبحانه وتعالى برحمته وليس العقار وما العقار إلا سبب فقط . وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته...

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