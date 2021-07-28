مشاكل يواجهها السائق بسبب أعطال الفرامل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد الفرامل هي الجزء الرئيسي المسؤول عن تخفيف السرعة وإيقاف السيارة حال التعرض إلى أي موقف طارئ أثناء القيادة أو عند حاجة السائق، فيما تسبب الأعطال فيه تهديد كبير لأمن وسلامة الركاب، ويعرض السيارة لخطر الحوادث.
ومن أبرز المشاكل التي يواجهها السائق بسبب أعطال الفرامل وأسباب حدوثها، هي: عدم تمكن الفرامل من تخفيف السرعة أو إيقاف السيارة؛ حيث يعود السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى فراغ خزان زيت الفرامل، بسبب تسرّب في أحد الأنابيب الخاصة بدورة زيت الفرامل، ويجب حينها عدم قيادة السيارة مطلقاً، واستدعاء فني متخصّص لإصلاحها أو إرسالها إلى أقرب ورشة صيانة للقيام بالأعمال اللازمة لإصلاحها.
ويعاني بعض السائقين خاصة في السيارات القديمة من تصلب أو تحجر الفرامل عند الضغط عليها، ويضطر السائق إلى الضغط بقوة شديدة وبشكل متواصل لإيقاف السيارة، وغالباً يرجع ظهور هذه المشكلة إلى وجود مشكلة أو عطل في نظام ضغط الفرملة أو ما يعرف بالـ"سيرفو" .
وتشمل المشكلات توقف أحد الإطارات قبل الأخرى عند الضغط على الفرامل، والتي يشعر بها السائق عند الرغبة في توقيف السيارة أو التخفيف من سرعتها أثناء سيرها، كما يلاحظ عند الضغط على الفرامل إنحراف السيارة إلى جهة معيّنة بشكل أقوى من الجهة الأخرى، غالباً يكون السبب في هذه المشكلة إلى أنّ هناك هواءً زائداً قد دخل في دائرة الفرامل في الوصلة المؤدية للإطار الذي لا يخفف من سرعته.
ومن الضروري عند حدوث هذه المشكلة التوقف بشكل فوري لتفريغ هذا الهواء حتى تعمل الفرامل بالشكل المطلوب، وتتجاوب معها الإطارات الأربعة، بينما يرجع الشعور بإرتجاج في مقود القيادة أثناء الفرملة، إلى وجود انبعاج في قرص الفرامل (الديسك) أو في حال تعرضه للتلف.